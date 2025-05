Moretto e Romano | Napoli proposto adeguamento del contratto a Conte

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha proposto ad Antonio Conte un adeguamento contrattuale e un aumento di stipendio per rinforzare il legame con l’allenatore e garantire continuità alla squadra. Scopri i dettagli di questa strategia volta a trattenere il tecnico e rafforzare il progetto azzurro.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha proposto ad Antonio Conte un aumento di stipendio immediato per trattenerlo in azzurro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto e Romano: “Napoli, proposto adeguamento del contratto a Conte”

Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica - Il Napoli si prepara attivamente per la prossima stagione, puntando su rinforzi strategici. Oltre all'interesse consolidato per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri esplorano anche l'acquisto di un centrocampista, tra cui spicca il nome di Florentino Luis del Benfica. 🔗continua a leggere

