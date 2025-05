Moratti | Inzaghi come Mou? Simone si avvicina! Questa Inter è una squadra fortissima e sulla finale di Champions dico…

Massimo Moratti sottolinea come Inzaghi si stia avvicinando alle grandi imprese di Mourinho, confermando la forza dell'Inter. Con la possibilità di ripetere il trionfo di Madrid in Champions, i nerazzurri sembrano pronti a conquistare il calcio europeo ancora una volta.

Moratti: «Inzaghi come Mou? Simone si avvicina! Questa Inter è una squadra fortissima, e sulla finale di Champions dico.» Le parole dell’ex presidente. Tra due giorni l’ Inter ha l’occasione di ripetere lo storico trionfo di Madrid e riconquistare il vertice del calcio europeo. Massimo Moratti, ex presidente e simbolo del club, ha condiviso le sue sensazioni in un’intervista a Il Giorno, parlando da tifoso appassionato che sogna di rivivere quella grande gioia. TENSIONE FINALE- «Come tutti sono in tensione. Non ho mai dovuto faticare troppo la sera per addormentarmi, ma quando c’è l’Inter sale la tensione e sarà cosi la notte della vigilia e soprattutto la sera del 31 maggio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moratti: «Inzaghi come Mou? Simone si avvicina! Questa Inter è una squadra fortissima, e sulla finale di Champions dico…»

Moratti, venerdì prossimo compie 80 anni: «Ecco l’Inter a cui sono più affezionato; tra Champions e Scudetto dico questo» - Venerdì prossimo Massimo Moratti festeggerà il suo ottantesimo compleanno, un’occasione speciale per celebrare il legame indissolubile con l’Inter. 🔗continua a leggere

