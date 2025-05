Mora ha solo due mesi e cerca una famiglia

Mora, una dolce cucciola border di soli due mesi, cerca una famiglia amorevole dopo essere stata trovata abbandonata. I volontari del rifugio di Chieti si stanno prendendo cura di lei, pronta a vivere una vita piena e felice con una famiglia che possa offrirle affetto e sicurezza.

I volontari del canile rifugio di Chieti si stanno prendendo cura di Mora, una cucciola di border di soli due mesi. Quel che si sa è che Mora fa parte di una cucciolata lasciata allo sbando, dopo che la cagna ha partorito. Mora è in canile ed è al sicuro, ma merito di vivere una vita vera e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Mora ha solo due mesi e cerca una famiglia

