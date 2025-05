Monza scommette sul welfare Villa Fossati Lamperti rinasce | ora è la casa dei Servizi sociali

Scopri come Villa Fossati Lamperti, simbolo di Monza, si trasforma nella nuova casa dei servizi sociali, riscoprendo il suo ruolo nel welfare cittadino. Un luogo storico, immerso nel verde, che ora accoglie e sostiene la comunità, diventando il cuore pulsante dell’assistenza e del sostegno sociale in città.

È una villa deliziosa, circondata dal verde, con un secolo di storia alle spalle e una vocazione rinnovata: quella di diventare il cuore pulsante del welfare cittadino. Si trova in via Casati 19 e si chiama Villa Fossati Lamperti: è qui che il Comune di Monza ha inaugurato la nuova sede centrale dei Servizi sociali. Non solo un taglio del nastro, ma il segno tangibile di una strategia che punta a rafforzare la prossimità, l’ascolto e il lavoro in rete. Un passo decisivo quello compiuto dall’amministrazione, che ha scelto di riportare in vita uno stabile comunale – già residenza del Prefetto – per farne un centro operativo moderno e funzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza scommette sul welfare. Villa Fossati Lamperti rinasce: ora è la casa dei Servizi sociali

