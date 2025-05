Monza La Festa del Pescatore | 5 giorni alla Boscherona Sarà una cucina inclusiva

Scopri la Festa del Pescatore a Monza 2025, un evento imperdibile che si terrà durante i 5 giorni alla Boscherona, con una cucina inclusiva e ricca di piatti deliziosi come pasta allo scoglio, grigliata di pesce spada e gamberoni.Quest'anno, una novità: l’inedita collocazione della festa rende ancora più speciale questa tradizionale celebrazione del mare e della convivialità.

C’è una novità che riguarda la Festa del Pescatore 2025. Anche quest’anno l’appuntamento messo in calendario dal Consorzio Il Laghetto propone una lista di piatti vasta e intrigante. Tra questi, pasta allo scoglio, grigliata di pesce spada, gamberoni, spiedini di pesce, alici con i caprini, carpaccio di pesce. Inedita è invece la collocazione delle giornate: si inizia oggi, per chiudere lunedì 2 giugno. I patiti della kermesse ospitata dal Laghetto della Boscherona, dunque, avranno a disposizione cinque giorni consecutivi per gustare qualche specialità di pesce e non. Nei tre giorni iniziali i cuochi saranno operativi dalle 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net