monumento ai vittoriosi di castelfidardo la giornata evento per celebrare il sito di rilevanza nazionale

Vieni a scoprire il Monumento ai Vittoriosi di Castelfidardo, un sito di rilevanza nazionale che rappresenta un simbolo fondamentale della nostra storia. La giornata evento dedicata a questo importante luogo offre l'opportunitĂ di celebrare e valorizzare un patrimonio che unisce memoria e identitĂ locale.

CASTELFIDARDO – «Occasione per celebrare un luogo che rappresenta un importante punto di riferimento per la nostra storia e la nostra identità ». Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha descritto la giornata evento tenutasi a Castelfidardo per celebrare e valorizzare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it