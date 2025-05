Monumenti cibo storia ed eventi | tutti i segreti di Palermo in una nuova app

Scopri i segreti di Palermo come mai prima d'ora con la nostra nuova app: un supporter completo per esplorare monumenti, storia, cibo e eventi della città. Grazie a una mappa interattiva ricca di dettagli, immagini e percorsi personalizzati, potrai vivere un’esperienza unica e autentica in questa affascinante destinazione siciliana.

Una app per scoprire Palermo, da ogni punto di vista: monumentale, storico, gastronomico e ludico. Attraverso una mappa interattiva turisti e visitatori possono accedere a una vasta quantità di informazioni con descrizioni dettagliate e fotografie, con un servizio aggiuntivo che consente poi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Monumenti, cibo, storia ed eventi: tutti i segreti di Palermo in una nuova app

