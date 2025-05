Montreal Impact-New England | dove vederla orario e probabili formazioni

Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire in TV e streaming la sfida MLS tra Montreal Impact e New England, in scena allo Stade Saputo di Montreal. Un match imperdibile per gli appassionati di calcio nordamericano, con tutte le ultime novitĂ sulla formazione e le informazioni pratiche per seguire l'evento.

Allo Stade Saputo va in scena la sfida di MLS Montreal Impact-New England: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stade Saputo di Montreal si giocherĂ la gara valevole per la 17° giornata di MLS tra Montreal Impact-New England. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Montreal Impact-New England: dove vederla, orario e probabili formazioni

