montoro celebra la tradizione con la festa della zeppola e non solo…

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, Montoro torna a celebrare la tradizione con la Festa della Zeppola e non solo, al Parco del Sole di S. Eustachio. Un evento goloso dedicato all'antica ricetta montorese, con zeppole fritte in molte varianti, tra cui crema, Nutella e altre deliziose interpretazioni.

