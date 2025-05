Monte San Vito cinta dalla fortuna vinti 2milioni di euro al Gratta e vinci

A Monte San Vito la fortuna sorride ancora, con un sorprendente 2 milioni di euro vinti al Gratta e Vinci "Super Numerissimi". La vincita, avvenuta in un negozio di via Borghetto 38, testimonia come un piccolo gesto possa regalare grandi emozioni e cambiare la vita.

