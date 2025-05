Monte Castello di Vibio Fuoriclasse a Teatro

Vivi un'esperienza unica il 1° giugno 2025 a Monte Castello di Vibio, dove il celebre Teatro più piccolo al mondo sarà teatro di una serata speciale di beneficenza: "Fuoriclasse a Teatro". Un evento esclusivo che unisce il mondo del calcio e della solidarietà in un'atmosfera magica e coinvolgente.

A Monte Castello di Vibio il calcio va in scena per beneficenza! Il prossimo 1° giugno 2025 lo storico Teatro di Monte Castello di Vibio – noto come il teatro più piccolo del mondo – ospiterà una serata davvero speciale: "Fuoriclasse a Teatro", un evento benefico dove il grande calcio incontra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Monte Castello di Vibio, "Fuoriclasse a Teatro"

