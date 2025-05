montaperti quella battaglia tra storia e mito

Scopri la storica battaglia di Montaperti, un evento cruciale che ha plasmato l'identità di Siena, attraverso un affascinante viaggio nel tempo alla Biblioteca degli Intronati. Un confronto tra storia e mito, cronaca e leggenda, che rivela l'importanza di quel giorno del 4 settembre 1260 per la città.

Tra cronaca e storia, alla Biblioteca degli Intronati il viaggio nel tempo di ieri ha riportato i presenti al 4 settembre 1260. Data fondamentale per Siena, perché quel giorno fu combattuta la battaglia di Montaperti, momento fondante dell’identità cittadina. A confrontarsi sul tema, attraverso approcci differenti, sono stati il professor Mario Ascheri e il giornalista Alessandro Antico (caporedattore de La Nazione). A introdurre i due ospiti Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca e curatore della rassegna di incontri. "A Montaperti – ha detto – è stata combattuta una battaglia importante non solo per la contrapposizione tra Siena e Firenze, ma più in generale per il contesto geopolitico del tempo". 🔗 Leggi su Lanazione.it