Monreale | travestita da fantasma getta i rifiuti in strada

A Monreale, una donna travestita da fantasma è stata ripresa mentre abbandonava rifiuti in strada, suscitando sdegno tra i cittadini. Grazie alle immagini della videosorveglianza, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare e fermare la responsabile. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'importanza del rispetto ambientale e della sorveglianza urbana.

Le notizie più recenti da fonti esterne

