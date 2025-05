Monreale si traveste da fantasma per gettare la spazzatura in strada | denunciato

A Monreale, un uomo si è travestito da fantasma nel tentativo di gettare la spazzatura in strada senza essere scoperto. Fortunatamente, i sistemi di videosorveglianza del Comune hanno permesso di individuarlo e denunciarlo, dimostrando l'efficacia delle telecamere nella lotta all’abbandono dei rifiuti.

Si traveste da fantasma per gettare la spazzatura in strada, ma viene individuato grazie dai sistemi di videoserveglianza del Comune e successivamente denunciato. Le telecamere infatti hanno permesso alla polizia municipale di seguire il percorso fatto dall'uomo, da quando ha gettato il sacchetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Monreale, si traveste da fantasma per gettare la spazzatura in strada: denunciato

