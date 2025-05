Monreale si traveste da fantasma per gettare la spazzatura | identificato multato e denunciato VIDEO

A Monreale, un misterioso "fantasma" travestito da fantasioso travestimento si aggira di notte gettando la spazzatura clandestinamente. Tuttavia, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato identificato, multato e denunciato, dimostrando ancora una volta l'importanza della sicurezza e della sorveglianza urbana. Scopri il video pieno di sorprese e il nostro approfondimento sulla vicenda.

Se non fosse stato per le telecamere di video-sorveglianza qualcuno nel buio avrebbe persino potuto credere che si potesse trattare di un fantasma. Ma sotto quella figura che cammina coperto da un lenzuolo bianco s'intravedono pantaloni e scarpe da tennis; poi all’improvviso ecco spuntare dal lenzuolo un sacchetto di plastica verde, il fantasma lo adagia accanto ad altri sacchi della spazzatura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Monreale, si traveste da fantasma per gettare la spazzatura: identificato, multato e denunciato VIDEO

