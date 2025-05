Money Road Sky e NOW con Caressa tra tentazioni strategie e 300mila euro in palio anche su TV8

Dagiovedì 29 maggio, Sky presenta "Money Road Sky e Now" con Fabio Caressa, il nuovo entusiasmante show dove ogni tentazione ha un prezzo e in palio ci sono 300.000 euro, anche su TV8. Un mix di strategie e suspense, pronto a catturare il pubblico con un format internazionale premiato e il talento di uno dei volti più amati di Sky.

Al via da giovedì 29 maggio il nuovo grande show di Sky Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Alla conduzione ci sarà Fabio Caressa, amatissimo volto Sky, qui al suo esordio assoluto nella conduzione di un programma di intrattenimento. Lo show è il primo adattamento italiano del format internazionale “Tempting Fortune” - premiato tra i migliori titoli. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Money Road Sky e NOW, con Caressa tra tentazioni, strategie e 300mila euro in palio (anche su TV8)

Guida TV Sky e NOW 25 - 31 Maggio: Money Road, And Just Like That, Berlinguer, P. Daddy - Alla ricerca di qualcosa da vedere su Sky e NOW dal 25 al 31 maggio 2025? Questa guida ti presenta i programmi imperdibili della settimana, includendo film avvincenti, serie emozionanti come "Just Like That" e "Money Road", e il tanto atteso "Berlinguer, p. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, al via il nuovo show con Fabio Caressa; Money Road, il nuovo reality show condotto da Fabio Caressa: come funziona e quando esce; Sky tv: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è il nuovo show; “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”: il nuovo show di SKY. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Money Road: il nuovo show Sky che ci mette tutti alla prova - Unisciti a Fabio Caressa e dodici concorrenti in un'avventura unica con Money Road: ogni giovedì su Sky Uno, TV8 e NOW ... 🔗Secondo msn.com

Pagina 1 | Fabio Caressa condurrà Money Road: di che si tratta, quando inizio e dove vederlo - Nuova avventura per Fabio Caressa, che dal 29 maggio sarà alla conduzione del nuovo format ' Money Road, ogni tentazione ha un prezzo ',trasmesso su Sky e in streaming su NOW . ll programma è ... 🔗Come scrive tuttosport.com

Money Road, cosa sapere sul nuovo programma con Fabio Caressa da giovedì su Sky - Presentato oggi in conferenza stampa il nuovo grande show "Sky Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo". Al timone, Fabio Caressa al suo esordio nella conduzione di un programma di intrattenimento. 🔗Secondo tg24.sky.it

MONEY ROAD dal 29 Maggio su Sky e NOW | Fabio Caressa FACCIA A FACCIA col DIAVOLO! ??