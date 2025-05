Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo | quando in tv e dove vederlo chi è il conduttore cast concorrenti e ospiti vip

Scopri "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", il nuovo show targato Sky che debutta giovedì 29 maggio con la conduzione del famoso giornalista Fabio Caressa. Un entusiasmante programma di intrattenimento ricco di ospiti VIP, concorrenti e momenti di suspense, disponibile in prima serata sui nostri canali.

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, è questo il titolo del nuovo grande show targato Sky al via da giovedì 29 maggio, con alla conduzione Fabio Caressa, giornalista e amatissimo volto tv, qui al suo esordio assoluto nella conduzione di un programma di intrattenimento. “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”: quando in tv, e cast concorrenti. “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” è il primo adattamento italiano del format internazionale “Tempting Fortune” – premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni, con all’attivo edizioni oltreoceano e in Europa, tra cui UK, dove si è da poco conclusa con successo la seconda stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”: quando in tv e dove vederlo, chi è il conduttore, cast concorrenti e ospiti vip

Al via Money Road, il reality di Sky dove ogni tentazione ha un prezzo - "Money Road", il nuovo reality di Sky Uno, esplora il concetto che "ogni tentazione ha un prezzo". Con la conduzione di Fabio Caressa, storica voce dell'azienda, il programma promette di combinare strategia e intrattenimento. 🔗continua a leggere

