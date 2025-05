Money Road | il nuovo show su Sky con Fabio Caressa

Scopri "Money Road", il nuovo emozionante show su Sky condotto da Fabio Caressa, in onda dal 29 maggio 2025. Un mix di avventura, suspense e adrenalina, disponibile anche in streaming su TV8, che mette alla prova i concorrenti in un percorso ricco di sorprese e premi incredibili.

Money Road è il nuovo show ricco di avventura e adrenalina in onda su Sky e Tv8 da giovedì 29 maggio 2025 con la conduzione di Fabio Caressa, amatissimo volto Sky, qui al suo esordio assoluto nella conduzione di un programma di intrattenimento. Lo show è il primo adattamento italiano del format internazionale "Tempting Fortune" – premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni, con all'attivo edizioni oltreoceano e in Europa, tra cui UK, dove si è da poco conclusa con successo la seconda stagione.

Guida TV Sky e NOW 25 - 31 Maggio: Money Road, And Just Like That, Berlinguer, P. Daddy - Alla ricerca di qualcosa da vedere su Sky e NOW dal 25 al 31 maggio 2025? Questa guida ti presenta i programmi imperdibili della settimana, includendo film avvincenti, serie emozionanti come "Just Like That" e "Money Road", e il tanto atteso "Berlinguer, p. 🔗continua a leggere

