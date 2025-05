Money Road concorrenti e dove vedere il nuovo programma con Fabio Caressa

Scopri i concorrenti di Money Road e dove seguire il nuovo entusiasmante programma con Fabio Caressa, immergendoti nella sfida tra tentazioni e scelte difficili. Vivi l'adrenalina del reality Sky e lasciati coinvolgere dal viaggio attraverso la giungla malese, tra emozioni e sorprese senza fine.

In mezzo alla giungla malese, tra il caldo umido e il canto incessante degli insetti, ogni piccola comodità diventa un lusso raro. La doccia calda, il cibo abbondante, il riposo su un letto comodo: nulla è scontato. Benvenuti a Money Road, il nuovo reality game firmato Sky, dove ogni tentazione ha un prezzo e ogni scelta può costare cara. Una prova di equilibrio, solidarietà e forza di volontà che si traduce in un esperimento sociale condotto da Fabio Caressa, pronto ad accompagnare 12 persone comuni in un’avventura tutt’altro che ordinaria. Scopriamo insieme cast e dove vedere il programma. “Money Road”, il nuovo strategy game con Fabio Caressa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Money Road, concorrenti e dove vedere il nuovo programma con Fabio Caressa

Guida TV Sky e NOW 25 - 31 Maggio: Money Road, And Just Like That, Berlinguer, P. Daddy - Alla ricerca di qualcosa da vedere su Sky e NOW dal 25 al 31 maggio 2025? Questa guida ti presenta i programmi imperdibili della settimana, includendo film avvincenti, serie emozionanti come "Just Like That" e "Money Road", e il tanto atteso "Berlinguer, p. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Money Road, il nuovo reality show condotto da Fabio Caressa: come funziona e quando esce; Money Road al via, chi sono i partecipanti del nuovo programma Sky di Fabio Caressa; Fabio Caressa tra la finale di Champions e il nuovo show Money Road: “L’ambientazione è tipo Lost”; Money Road al via su Sky con Fabio Caressa: i concorrenti e il format. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”: quanto in tv e dove vederlo, chi è il conduttore, cast concorrenti e ospiti vip - Al via "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo": il nuovo show che ha come concorrenti persone comuni: ecco chi sono i partecipanti ... 🔗Si legge su superguidatv.it

Money Road, da stasera inizia il nuovo strategy game di Fabio Caressa: i tentatori (vip) e i partecipanti (sconosciuti) - Da stasera in tv, giovedì 29 maggio alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in simulcast su TV8 e sempre disponibile On Demand, arriva il nuovo show “Money Road - ... 🔗Secondo msn.com

Al via «Money Road» su Sky, il nuovo show con Fabio Caressa - In «Money Road», adventure game in 6 appuntamenti, i protagonisti dovranno resistere alle tentazioni per portare a casa il montepremi. 🔗Lo riporta donnamoderna.com

La PRIMA AUDIZIONE dei MÅNESKIN a X FACTOR ITALIA