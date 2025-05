Money Road con Fabio Caressa da stasera su Sky | chi sono i concorrenti come funziona lo show

Da stasera su Sky, alle 21:15, prende il via "Money Road" con Fabio Caressa, uno spettacolare nuovo game show strategico dove i concorrenti devono affrontare trekking estremo, tentazioni e sfide per conquistare un montepremi di 300.000 euro. Scopri concorrenti, cast, regolamento e tutto ciò che bisogna sapere sul coinvolgente format "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo".

Concorrenti, cast completo, regolamento e numero di puntate del nuovo strategy game con Fabio Caressa, tra trekking estremo, tentazioni e strategie per conquistare un montepremi da 300.000 euro. A partire da stasera, giovedì 29 maggio alle 21:15, va in onda su Sky un format destinato a far parlare di sé: Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo show Sky Original che mette insieme adrenalina, strategia e profondi dilemmi etici. Alla conduzione, una sorprendente novità: Fabio Caressa, volto noto del mondo sportivo, qui al suo debutto in un programma di puro intrattenimento. Un gioco? No, un vero esperimento umano Dodici persone comuni, completamente sconosciute tra loro, si ritrovano catapultate nel cuore della giungla malese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Money Road con Fabio Caressa da stasera su Sky: chi sono i concorrenti, come funziona lo show

