Mondiale per Club il minimo garantito per l’Inter | ecco tutte le cifre

Il Mondiale per Club si preannuncia un evento non solo sportivo, ma anche un'importante opportunità economica per l'Inter. Con guadagni minimi previsti oltre i 24 milioni di dollari, il club nerazzurro dimostra come il calcio possa essere un potente motore di sviluppo finanziario. Questo dato non solo alimenta l'entusiasmo dei tifosi, ma sottolinea anche l'importanza strategica di competere su palcoscenici globali. Non è solo una questione di trofei, ma di sostenibilità!

Mondiale per Club, il dato che emerge dal bilancio annuale di Inter Media and Communication: i dettagli. L' Inter ha rivelato che prevede guadagni minimi superiori ai 24 milioni di dollari per il Mondiale per Club. Questa informazione proviene dal bilancio annuale di Inter Media and Communication, l'ente che gestisce i ricavi derivanti dai media e dagli sponsor della squadra nerazzurra. Ricavi associati alla FIFA Club World Cup 2025 (da metà giugno a metà luglio negli Stati Uniti) – « Il premio garantito per la partecipazione della squadra alla FIFA Club World Cup 2025 ammonta a 24,35 milioni di dollari statunitensi, al lordo di eventuali ritenute fiscali e di altre spese deducibili direttamente.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club

Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

