Monastero bizantino di San Filippo D' Agila al centro dei lavori della commissione consiliare

Il Monastero Bizantino di San Filippo d'Agila si trova al centro delle discussioni della settima Commissione consiliare, che si è riunita per ascoltare rappresentanti di "Jamu" di Pellaro e illustri studiosi del settore. Questo incontro sottolinea l'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e religioso locale, con un focus dedicato a formazione, cultura e politiche giovanili.

Si è riunita la settima Commissione consiliare (Istruzione, formazione e lavoro. Cultura e sport. Politiche giovanili. Tempo libero), presieduta dal consigliere comunale Antonino Malara, per l’audizione dell’associazione "Jamu" di Pellaro nonché di esperti studiosi (l’emerito prof. Domenico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Monastero bizantino di San Filippo D'Agila al centro dei lavori della commissione consiliare

Monastero San Filippo di Fragalà ( Frazzanò - ME )