Monaco | Rune mi fa paura per Musetti sarà un crocevia Gigante col rovescio fa quello che vuole

Alla seconda apparizione nel tabellone principale di uno Slam, Matteo Gigante ha compiuto una splendida impresa battendo in quattro set l’ex numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas e raggiungendo il terzo turno al Roland Garros 2025. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Tsitsipas ha giocato una partita piuttosto disastrosa. Per fortuna la lotta finale ha lasciato un’impressione ancora più bella di questa partita. Gigante è migliorato tantissimo col servizio, ha una buona seconda palla, di rovescio fa letteralmente quello che vuole sia in manovra sia in spinta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco: “Rune mi fa paura per Musetti, sarà un crocevia. Gigante col rovescio fa quello che vuole”

