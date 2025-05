Molestie sessuali nella metropolitana lo sfogo della vittima | Sconvolta e disgustata

Un grave episodio di molestia sessuale si è verificato alla stazione Galatea della metropolitana di Catania, lasciando la vittima sconvolta e disgustata. Donatella Turillo, giornalista e fotografa locale, ha insultato e messo in fuga l'aggressore, denunciando con coraggio l'accaduto e attirando l'attenzione sulla violenza nelle metro cittadine.

Un episodio di molestie sessuali si è verificato all'uscita della stazione Galatea della metropolitana di Catania nel primo pomeriggio di ieri. E' quanto denunciato dalla giornalista catanese e fotografa Donatella Turillo, che è riuscita a mettere in fuga l'uomo, gridando ed attirando così. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Molestie sessuali nella metropolitana, lo sfogo della vittima: "Sconvolta e disgustata"

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per molestie sessuali: “Abusi durante le riprese del 2021” - Gérard Depardieu è stato condannato dal tribunale di Parigi a 18 mesi di carcere con la condizionale per molestie e violenze sessuali nei confronti di due donne durante le riprese di un film nel 2021. 🔗continua a leggere

