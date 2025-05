Mogol racconta e Carroccia interpreta Battisti sulle note di Scià Scià e orchestra Alberto Pio

Stasera alle 21 al Teatro Carani di Sassuolo, emozioni senza tempo con Mogol che racconta e Carroccia che interpreta Battisti sulle note di "Scia` Scia`" e l’orchestra di Alberto Pio. Un concerto unico che celebra la magia della canzone italiana, unendo grandi artisti in un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Stasera alle 21 il Teatro Carani di Sassuolo si accenderà di ‘ Emozioni ’, il concerto-evento che vedrà sul palco due protagonisti d’eccellenza della canzone italiana: Mogol, autore senza tempo, e Gianmarco Carroccia, voce d’eccezione nel progetto dedicato a Lucio Battisti. Ma la vera magia sarà l’incontro tra le note e le persone, grazie alla partecipazione di due orchestre di Carpi che sono molto più che musica: la Scià Scià (nella foto), ensemble integrato della Cooperativa Sociale Nazareno, e l’orchestra Alberto Pio, composta dagli allievi dell’indirizzo musicale delle medie di Carpi. Insieme, daranno vita a una sinfonia che è armonia, amicizia, energia, e che rappresenta al meglio lo spirito del Festival Internazionale delle Abilità Differenti, giunto alla sua 27ª edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mogol racconta e Carroccia interpreta Battisti sulle note di Scià Scià e orchestra Alberto Pio

