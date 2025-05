Moglie sparì in mare marito prosciolto

Il 15 ottobre, il Tribunale di Appello ha assolto il tedesco Daniel Belling dal reato di omicidio della moglie cinese scomparsa in mare durante una crociera nel Mediterraneo. Dopo anni diarginazioni e un procedimento giudiziario, la sentenza ha stabilito che "il fatto non sussiste", confermando l'importanza di un processo equo e giusto.

