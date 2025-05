Modric e Ancelotti i Rangers a tinte Galacticos | gli scozzesi sognano il tecnico e il fuoriclasse

L'ipotesi di vedere Luka Modric e Carlo Ancelotti insieme ai Rangers di Glasgow sta suscitando entusiasmo tra i tifosi scozzesi, desiderosi di grandi nomi e sfide stimolanti. Gli scozzesi sognano un tridente stellare, con il leggendario centrocampista croato e il tecnico di successo pronti a sbarcare a Ibrox per scrivere un nuovo capitolo di successi.

Luka Modric e Davide Ancelotti potrebbero finire insieme ai Rangers di Glasgow: gli scozzesi sognano in grande L’ipotesi di vedere Luka Modric con la maglia dei Rangers prende corpo e infiamma la scena scozzese. Il centrocampista croato, leggenda del Real Madrid, potrebbe approdare a Ibrox se il club di Glasgow scegliesse come nuovo allenatore Davide . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Modric e Ancelotti, i Rangers a tinte Galacticos: gli scozzesi sognano il tecnico e il fuoriclasse

