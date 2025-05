Modena | in attesa del nuovo allenatore occhi su Luca D' Angelo e Andrea Pirlo

Modena si prepara alla decisione sul nuovo allenatore, con occhi puntati su Luca D’Angelo e Andrea Pirlo, mentre si fa attendere il triplice fischio della finale di ritorno tra Spezia e Cremonese. La verità è che la scelta del tecnico potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolgerà diverse panchine, aprendo nuovi scenari nel calcio italiano.

La sensazione reale è che la ricerca del nuovo allenatore entrerà nel vivo solo dal triplice fischio della finale di ritorno di domenica tra Spezia e Cremonese. Sicuramente perché al Modena piace Luca D’Angelo, ma non solo. L’attesa è per il celebre effetto domino che in maniera inevitabile si scatenerà sulle varie panchine e nel quale entrerà pure quella canarina. La dirigenza gialloblù ha idee chiare sull’identikit chiamato a guidare il riscatto nel prossimo progetto tecnico ma si è presa tempo per individuare il nome o, perlomeno, stringere sempre più la cerchia dei papabili. Guido Pagliuca (e allenatori di quel profilo, ovvero emergenti e ruspanti) è un nome passato tra i banchi e nulla più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena: in attesa del nuovo allenatore, occhi su Luca D'Angelo e Andrea Pirlo

