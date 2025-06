Modena da Champions League | tifoso ordina 37 pizze conto da 383€

Se Modena si trasforma in un campo di battaglia calcistico, anche il palato può vivere grandi emozioni. Immagina 37 pizze ordinate, un record da urlo e un conto di oltre 380 euro, tutto per condividere la passione per la Champions League. Perché, anche tra una tifoseria e l’altra, il calcio e il cibo uniscono le emozioni più intense: questo è il vero spirito di una notte da campioni!

37 pizze ordinate (e non sentirle) per una spesa complessiva di oltre 380 euro (383 per l’esattezza!). Incredibile ma vero, le emozioni della grande Champions League si vivono anche a tavola. In occasione dei quarti e delle semifinali di UEFA Champions League (20242025), che hanno visto l’FC Internazionale Milano affrontare l’FC Bayern Munich (16 aprile) e l’FC Barcelona (6 maggio), Just Eat ha registrato un vero e proprio boom di ordini. Il tutto confermando, come da previsioni, il perfetto connubio tra bel calcio e food delivery. Quando il cibo incontra la passione collettiva, i numeri parlano da soli. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Modena da Champions League: tifoso ordina 37 pizze, conto da 383€

