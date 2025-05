Mobilità scuola 2025 26 | monitoraggio della domanda tramite App IO del Ministero

Scopri come monitorare facilmente la domanda di mobilità scuola 2025/26 tramite l'App IO del Ministero dell’Istruzione. Questa innovation permette al personale scolastico di seguire in tempo reale lo stato delle richieste, ricevere aggiornamenti e comunicazioni ufficiali, rendendo il processo più semplice e digitale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha integrato la possibilità di monitorare lo stato della domanda di mobilità 202526 tramite l’App IO. Il servizio consente al personale scolastico di seguire in tempo reale ogni fase della procedura, ricevere notifiche e consultare messaggi degli enti pubblici coinvolti. Un passo verso la digitalizzazione dei servizi scolastici Controllo . Mobilità scuola 202526: monitoraggio della domanda tramite App IO del Ministero . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mobilità docenti 2025, dove vedere esito domanda trasferimento o passaggio di ruolo. Risultati venerdì 23, non ci sono “fughe di notizie” - Il 23 maggio saranno resi noti i risultati delle domande di mobilità docenti 2025, trasmesse entro il 25 marzo tramite Istanze Online. 🔗continua a leggere

