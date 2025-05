Mobilità personale scuola 2025 26 | è possibile monitorare la domanda sull’App IO

Scopri come monitorare facilmente la domanda di mobilità del personale scolastico per l'anno 2025/26 grazie all'app IO. Con questa piattaforma puoi seguire ogni fase della tua richiesta in modo pratico e immediato, semplificando il processo di gestione. Scarica subito l'app IO e approfitta di tutti i vantaggi offerti!

"Con IO, puoi monitorare ogni passaggio della tua domanda. Scarica IO e scopri tutti i vantaggi": è il messaggio che compare sulla pagina ministeriale dedicata alla mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 202526. L'articolo Mobilità personale scuola 202526: è possibile monitorare la domanda sull’App IO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità personale ATA 2025/26: sui siti degli Uffici scolastici provinciali i posti disponibili - Nel contesto della mobilità personale ATA per l'anno scolastico 2025/26, i siti degli uffici scolastici provinciali forniscono informazioni cruciali sui posti disponibili. 🔗continua a leggere

