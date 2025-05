Mls dopo 4 gare torna al successo l’Inter Miami Decisive le doppiette di Messi e Suarez

Dopo quattro partite senza vittorie, l'Inter Miami torna al successo grazie alle doppiette di Messi e Suarez, battendo il Montreal per 4-2. La squadra di Javier Mascherano risolleva così le sorti con una prestazione decisiva che segna un importante passo avanti in MLS.

