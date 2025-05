Mkhitaryan | Esperienza? Sì ma anche qualità e concentrazione!

Henrikh Mkhitaryan, con la sua esperienza, qualità e concentrazione, si prepara con entusiasmo alla sua seconda finale di Champions League, a soli 36 anni. Il centrocampista armeno si mostra determinato e concentrato in vista di PSG-Inter, un match che promette emozioni e sfide intense.

Mkhitaryan parla a due giorni da Psg-Inter. Il centrocampista armeno, 36 anni, è pronto a giocare la sua seconda finale di Champions League. EPILOGO DIVERSO – Henrikh Mkhitaryan, intercettato da TNT Sports, non vede l’ora di giocare sabato sera Psg-Inter: « Sembra andare bene, non vedo l’ora di giocare questa partita. Sì, dopo l’ultima volta che siamo stati in finale, ne abbiamo un’altra da giocare e non vediamo l’ora. Ovviamente vogliamo vincere questa volta, non sarà facile perché sappiamo che il Psg è una buona squadra ». NON SOLO ESPERIENZA – Mkhitaryan sarà uno dei giocatori più maturi in campo. 🔗 Leggi su Inter-news.it