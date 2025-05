mkhitaryan a monaco con quel tarlo della finale di istanbul

La finale di Monaco sarà per Henrikh Mkhitaryan un evento particolarmente significativo, spinto dal ricordo della finale di Istanbul. Un match che rappresenta un'occasione speciale, motivato da un tarlo che lo spinge a dare il massimo e a scrivere una pagina importante della sua carriera.

La finale di Monaco sarà una partita singolarmente significativa per Henrikh Mkhitaryan. L'armeno infatti sarà motivato dal tarlo della finale di Istanbul. PARTITA SPECIALE – La finale di Monaco non sarà una partita come le altre. Per tutti, ma in particolare per Henrikh Mkhitaryan. Lui infatti ha uno stimolo in più. Lui sentirà la partita come nessun altro. Perché l'altra volta lui non c'era. E se lo ricorda benissimo. STAGIONE MONCA – Nel 2023 Mkhitaryan aveva appena conquistato l'Inter. In quella stagione dopo un primo semestre interlocutorio era diventato un titolarissimo di Inzaghi. L'inizio di un rapporto diventato meme.