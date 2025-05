Mistero negli oceani sicurezza a rischio

Il mistero degli oceani si fa sempre più fitto, mentre le loro profondità rischiano di essere messe in pericolo da cambiamenti silenziosi e inaspettati. La sicurezza degli ecosistemi marini, in particolare nella zona fotica, è a rischio, con conseguenze potenzialmente drammatiche per flora e fauna marine.

Le profondità degli oceani stanno diventando sempre più avvolte nell’ oscurità. Questo cambiamento silenzioso ma progressivo potrebbe avere conseguenze gravi per la flora e la fauna marina, poiché a essere colpita è proprio la zona fotica, ovvero quella parte dell’oceano illuminata dalla luce solare e lunare che consente la vita alla stragrande maggioranza degli organismi marini. Riduzioni della zona illuminata fino a 100 metri. A lanciare l’ennesimo allarme ambientale è una ricerca condotta da un team dell’ Università di Plymouth e del Plymouth Marine Laboratory, pubblicata sulla rivista Global Change Biology. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mistero negli oceani, sicurezza a rischio

