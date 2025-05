Missili russi in Libia? Ecco cosa sappiamo

Scopri le ultime novità sui missili russi in Libia e le possibili implicazioni per la sicurezza internazionale. Secondo reports recenti, Mosca potrebbe aver avviato un piano avanzato per rafforzare la propria presenza militare nel paese, con rischi ancora da valutare.

La presenza militare di Mosca in Libia potrebbe essere sul punto di raggiungere un nuovo livello. O almeno, questo è quello che riferisce ad Agenzia Nova una fonte con apparente conoscenza diretta della questione: tale fonte anonima avrebbe infatti dichiarato che sarebbe in atto un piano (peraltro già in fase avanzata) per installare testate missilistiche nella base di Sebha, nella Libia meridionale (circa 900 chilometri a sud di Tripoli). “Il vero obiettivo di Putin e dei servizi russi è installare missili nella base di Sebha e puntarli contro l’Europa”, sono le parole della fonte riguardo al rinnovato sostegno mostrato dal Cremlino al generale Khalifa Haftar, punto di riferimento di Mosca nel teatro Libico da più di dieci anni (come dimostrato dallo stesso Haftar in occasione di una recente parata ). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Missili russi in Libia? Ecco cosa sappiamo

