Mirco Omiccioli verso il ritorno al Fano Calcio | terza esperienza in panchina

Scopri gli ultimi aggiornamenti su Mirco Omiccioli, il tecnico fanese pronto a tornare al Fano Calcio per la sua terza esperienza in panchina. Dopo aver conquistato la promozione con la Jesina e aver rifiutato altre offerte, Omiccioli rappresenta ora il profilo ideale per guidare i granata verso nuovi traguardi.

Mirco Omiccioli è sempre più sulla strada del Fano Calcio. Il 57enne allenatore fanese dopo aver rifiutato la proposta di riconferma sulla panchina della Jesina che ha guidato alla promozione in Eccellenza e alcune offerte di altre squadre, sembra essere in cima alla lista dei tecnici preferiti da parte della società granata. Il tecnico potrebbe accettare la "corte" che gli sta facendo il Fano, col presidente Mei e il diesse Canestrari in testa, e tornare così per la terza volta sulla panchina dei granata, dopo le brevi esperienze avute nelle stagioni 200607 e 201314. Tra i vantaggi della scelta, Omiccioli ha dalla sua il fatto di conoscere assai bene il campionato di Promozione – categoria nella quale il Fano andrà il prossimo anno rilevando il posto del Sant'Orso – avendovi allenato nelle ultime due stagioni: prima l'Urbania e nell'ultima i leoncelli.

