Minimetrò in ’rosso’ Mezzo milione di perdite | Gestione troppo costosa

Il minimetrò in rosso con un deficit di oltre mezzo milione di euro evidenzia le sfide gestionali e le elevate spese che incidono sulla sostenibilità del servizio. Dopo anni di utili, il bilancio 2024 segna un peggioramento significativo, evidenziando la necessità di strategie più efficienti per garantire la continuità dell'opera.

Il minimetrò va in rosso. Dopo alcuni anni con un bilancio che ha prodotto utili, ieri l'assemblea della Spa controllata dal Comune, ha approvato il consuntivo 2024 con una perdita di 506.935 euro. Un risultato che non solo segna un deciso peggioramento rispetto al modesto utile di 13.503 dell'anno precedente, ma che supera anche le perdite registrate durante il difficile triennio pandemico (2020-2022), confermando così una criticità strutturale nella redditività della società. La principale causa del disavanzo, come si legge nella relazione dell'Amministratore Unico, è l'aumento dei costi operativi, in particolare dei servizi, saliti di oltre 440.