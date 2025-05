Mini rialzo per il Pil Usa del primo trimestre ma l' età dell’oro di Trump parte con il segno meno

Nel primo trimestre 2025, l'economia americana mostra un lieve tempismo positivo, con un mini rialzo del PIL rispetto alle stime iniziali, ma tocca anche un nuovo minimo con il segno meno sotto l'era Trump. Un segnale di inizio d’anno in chiaroscuro che mette in discussione le attese di una “fase d’oro” per l’economia statunitense.

Nel primo trimestre del 2025, l’economia statunitense si è contratta dello 0,2%, leggermente meno rispetto a quanto indicato dalla prima stima (- 0,3%) e delle previsioni degli analisti che si attendevano una conferma del primo dato. Certo è che “l’età dell’oro” promessa da Donald Trump non inizia nel migliore dei modi ma con il primo calo trimestrale del Pil dal 2022. La prima lettura fu seguita da qualche baruffa tra economisti in merito ai motivi del calo. Nelle comunicazione si è letto che le esportazioni nette che hanno sottratto quasi 5 punti percentuali, il valore più alto mai registrato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mini rialzo per il Pil Usa del primo trimestre ma l'”età dell’oro” di Trump parte con il segno meno

