Mini call veloce sostegno 2025 | assunzioni da GPS prima fascia in altre province

La mini call veloce sostegno 2025 rappresenta un’opportunità straordinaria per i docenti in prima fascia GPS di ottenere l’immissione in ruolo in province diverse, anche per l’anno scolastico 2025/26. Questa procedura permette di coprire eventuali posti vacanti residui dopo le assegnazioni ordinarie, facilitando le assunzioni in tutta Italia.

Anche per il 202526, i docenti inseriti in prima fascia GPS sostegno ed elenchi aggiuntivi potranno partecipare alla mini call veloce, una procedura straordinaria che consente di ottenere l’immissione in ruolo in province diverse da quella d’inserimento, qualora residuino posti vacanti dopo le assegnazioni ordinarie. Cos’è la mini call veloce e chi può partecipare La . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mini Call Veloce e riconferma sul sostegno: come funzionano insieme - La continuità sul sostegno e la partecipazione alla Mini Call Veloce sono questioni spesso confuse tra i docenti. 🔗continua a leggere

