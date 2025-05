Mingozzi e l’obiettivo vicesindaco | Legittimo per noi chiederlo E avanti con attenzione al porto

Mingozzi e l'obiettivo di supportare il ruolo del vicesindaco rappresentano un passo importante per garantire attenzione e sviluppo al porto cittadino. Il Partito Repubblicano, tra le liste alle recenti Amministrative, si distingue per il suo impegno nel consolidare un'indipendenza che possa offrire maggiore rappresentanza e attenzione alle esigenze locali.

Il Partito Repubblicano è, fra tutte le liste presenti sulla scheda elettorale alle recenti Amministrative, quella che ha forse tratto il maggior sospiro di sollievo. Benché i candidati asserissero di non avere dubbi circa l'elezione di almeno un consigliere, in base ai numeri delle ultime elezioni regionali appariva improbabile che sia l'Edera che Progetto Ravenna potessero eleggere un loro volto, circostanza poi invece verificatasi. Ora per i repubblicani comincia una intensa fase di trattative, che potrebbe vederli conservare l'incarico di vicesindaco – storicamente loro appannaggio – oppure osservarlo veleggiare verso il Movimento 5 Stelle.