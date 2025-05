Minaccia la ex di sfregiarla con l' acido la ragazza segregata in casa per paura dell' uomo violento

Una donna ucraina di 35 anni vive nascosta in casa per paura dell'ex compagno violento, che ha minacciato di sfregiarla con l'acido. La sua difficile vicenda evidenzia il grave rischio di violenza domestica e l'importanza di interventi tempestivi per proteggere le vittime.

La vita di una 35enne di origini ucraine era diventata un inferno dopo che aveva lasciato il compagno, un 51enne residente nel riminese, con l'uomo che non si era rassegnato alla fine della relazione. I rapporti tra i due erano precipitati nell'ottobre del 2024 e, in seguito alla separazione, il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Minaccia la ex di sfregiarla con l'acido, la ragazza segregata in casa per paura dell'uomo violento

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Ex Sfregiarla Acido Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conca dei Marini, minaccia la ex di sfregiarla con l'acido: 40enne finisce in carcere - stando a quanto riferito dalla donna avrebbe addirittura minacciato di sfreggiarla con l'acido. E così i militari dell'Arma lo hanno bloccato qualche giorno fa sotto l'abitazione della ex fidanzata. 🔗Secondo ilmattino.it

Verona, minaccia e getta acido sull'ex compagno per farsi consegnare il figlio: arrestata insieme al nuovo fidanzato - Minaccia e getta acido sull'ex compagno per farsi consegnare il figlio. Succede a Verona, dove dopo settimane di minacce e aggressioni una donna è stata arrestata e trasferita nel carcere di ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Minaccia di bruciare con l'acido l'ex a Breno, nel Bresciano: 35enne arrestato grazie al nuovo Codice rosso - Perseguitava l’ex fidanzata fino ad arrivare a minacciare di usare l’acido contro di lei per sfregiarla. Un 35enne di Breno, in Valle Camonica, in provincia di Brescia, è finito in manette ... 🔗Come scrive notizie.virgilio.it