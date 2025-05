Minacce di morte terrorizza i genitori per farsi dare soldi | in carcere un 40enne

Minacce di morte e violenze incessanti terrorizzano i genitori anziani, costretti a dare soldi per placare le minacce del loro figlio 40enne, ora in carcere. Questa situazione di paura e sopraffazione ha reso la vita della famiglia un vero inferno, soprattutto durante i periodi di crisi e deliri.

Minacce, violenze e offese per avere continuamente soldi dai genitori anziani, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il figlio 40enne aveva reso la loro vita un inferno e quando non hanno più potuto sopportare il dolore causato da tanta violenza, messa in atto quando era in preda ai deliri. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Minacce di morte, terrorizza i genitori per farsi dare soldi: in carcere un 40enne

