Minacce di morte ad Angela Taccia legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco | ‘Ora ho paura’

Angela Taccia, avvocatessa di 35 anni, si trova al centro di una tempesta di minacce nel caso Garlasco. Le sue parole “ora ho paura” risuonano come un campanello d’allarme in un clima di crescente violenza contro i professionisti del diritto. Questo episodio getta luce su un trend preoccupante: l’intimidazione nei confronti di chi difende la giustizia. Una battaglia per la verità che si fa sempre più rischiosa. La domanda è: fino a dove arriverà?

Angela Taccia, 35 anni, avvocatessa che difende Andrea Sempio nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, ha denunciato di aver ricevuto due email minatorie. I messaggi, arrivati nella notte, riportavano oggetti minacciosi come “Sei morta” e “Ucciderò te e Sempio”, e contenevano le foto inquietanti di un martello e di un fucile. La denuncia ai carabinieri di Abbiategrasso. “È da settimane che ricevo messaggi ambigui, da parole bellissime a minacce terrificanti. Ma questa volta ho avuto davvero paura. Il mittente scrive di sapere dove vivo”, ha raccontato la legale. Di qui la decisione di presentare formale denuncia ai carabinieri di Abbiategrasso (Milano). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Minacce di morte ad Angela Taccia, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco: ‘Ora ho paura’

Garlasco, per Angela Taccia la censura degli avvocati. La Lumia: “Il protagonismo è fuori luogo”

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Garlasco commenta la situazione di Angela Taccia, criticando la censura degli avvocati e sottolineando che il protagonismo è inappropriato.

