Minacce di morte a Sempio e alla sua avvocata con tanto di foto | “Vi uccido entrambi col mio fucile a pompa”

Recenti minacce di morte indirizzate a Andrea Sempio e alla sua avvocata Angela Taccia evidenziano la crescente preoccupazione per la sicurezza di questa coppia, con messaggi violenti e immagini inquietanti inviate via email. La situazione richiede attenzione e misure di tutela per garantire la loro incolumitĂ . Continua a leggere per approfondire i dettagli di questa grave vicenda.

L'avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, si è presentata dai carabinieri perchĂ© ha ricevuto due minacce di morte via email: "Sei morta" e "Ucciderò te e Sempio". La minacce sono arrivate via email con tanto di foto in cui si vede un fucile a pompa, delle pinze, un martello e dei guanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Minacce di morte a Sempio e alla sua avvocata (con tanto di foto): “Vi uccido entrambi col mio fucile a pompa”

