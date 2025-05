Minacce col coltello dentro a un b&b Sul piazzale liti e spaccio tra le altalene dei bimbi

Scopri cosa è successo ieri all'alba vicino alla stazione di Mestre, dove si è verificato un episodio di violenza e minacce con coltello all’interno di un B&B, in un contesto di tensioni tra spaccio, liti e caos tra i birilli dei bambini. Un approfondimento sulle vicende che hanno scosso la zona e le conseguenze di questo triste episodio.

Pugni tirati contro la persiana della finestra vicino alla porta del b&b Venetian Haven. Caos vicino alla stazione di Mestre ieri all'alba e poi urla e un coltello puntato contro un uomo, ospite della struttura, minacciato di consegnare tutti i soldi che aveva. È cominciata così, alle 5.30 del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Minacce col coltello dentro a un b&b. Sul piazzale liti e spaccio tra le altalene dei bimbi

Raspadori: «Dobbiamo vincere contro il Parma che scenderà in campo con il coltello tra i denti» - Al termine della sfida tra Napoli e Genoa, Giacomo Raspadori ha rilasciato un'intervista a Radio CRC, sottolineando l'importanza della prossima partita contro il Parma. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Collanina strappata e minacce con coltello - Un’ora dopo, alle 15.15 in via Scarlatti, i poliziotti hanno fermato un giovane che brandiva un coltello e minacciava in strada due afgani di 33 e 26 anni. Il rapinatore, un egiziano ventenne ... 🔗Segnala msn.com

Studente minacciato con un coltello e rapinato, l'appello del preside: «Chiunque abbia visto qualcosa denunci, non voltatevi dall'altra parte» - Tuttavia ultimamente si sono verificati alcuni episodi di violenza, estorsione di beni e denaro sotto la minaccia di un coltello, e promesse di ritorsioni in caso di denuncia - si legge - Non ... 🔗Da ilgazzettino.it

Minaccia commerciante con una catena e giovane con un coltello: denunciato - Non contento, poco dopo, in piena nottata, in Lungovelino Bellegamba ha minacciato di morte un giovane reatino, questa volta con un coltello e ... abusivo di armi e minacce gravi commessi in ... 🔗Segnala ilmessaggero.it