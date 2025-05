Minacce anonime al Comune di Prevalle | la cultura non si intimidisce

Il Comune di Prevalle manifesta la propria ferma determinazione a difendere la cultura e la partecipazione civile, nonostante le minacce anonime ricevute dopo il festival LIBER. La comunitĂ rimane unita e determinata a promuovere eventi culturali, ribadendo che la cultura non si intimidisce.

Roma, 30 mag – Il Comune di Prevalle rende noto che, in data lunedì 27 maggio, è stata recapitata una lettera anonima contenente gravi minacce, indirizzata all’Amministrazione comunale e firmata da un sedicente “Collettivo Libertario Gardesano”. La lettera anonima contro il Comune di Prevale per il festival culturale LIBER. Nella missiva si leggono espressioni intimidatorie come: “NĂ© servi nĂ© padroni” (con simbolo anarchico). “Comune dai risvolti fascisti, sovranisti e nostalgici. Altro che LIBER. Farete la fine del vostro amato Dux” Il contenuto della lettera, pur rivolto formalmente al Comune, è chiaramente riferito alla manifestazione culturale LIBER, organizzata dal Comune di Prevalle e tenutasi con successo il 24 e 25 maggio presso Palazzo Morani. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it