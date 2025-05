Milly Carlucci | Mariotto? Non si abbandona nessuno A Ballando vorrei Richard Gere ma non avrò mai i soldi

Milly Carlucci celebra 20 anni di successo con "Ballando con le Stelle", un programma diventato un vero e proprio fiore all'occhiello della Rai. Tra emozionanti ospiti come Mariotto e ricordi indimenticabili, il talent si conferma un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, emozionando il pubblico con ogni puntata.

Milly Carlucci non potrebbe essere più felice di questi 20 anni di Ballando con le stelle. Il programma, nato come un esperimento di sole quattro puntate, si è trasformato in uno dei gioielli della Rai. E per festeggiare questo traguardo è stato realizzato "Sognando Ballando con le Stelle", una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Milly Carlucci: "Mariotto? Non si abbandona nessuno. A Ballando vorrei Richard Gere ma non avrò mai i soldi"

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo - Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica. 🔗continua a leggere

