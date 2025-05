Milly Carlucci | A Ballando anche coppie gay e trans Mai nessun problema con la Rai Ma non ditelo ai teorici di TeleMeloni…

Milly Carlucci, volto storico di "Ballando con le stelle", celebra i vent'anni di successo del programma, sottolineando la sua apertura e inclusività, accogliendo coppie gay e trans senza alcun problema con la Rai. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ribadisce che il suo stile è lontano dalla narrazione spesso distorta e più vicina alla vera essenza della televisione pubblica.

Inclusiva e lontana dalla narrazione che ne viene fatta. È la Rai descritta dalla sua "signora", quella Milly Carlucci che festeggia i vent'anni di Ballando con le stelle, parlandone in un'intervista al Corriere della Sera. Un successo ininterrotto e inaspettato quando, nel 2005, il format nacque con una prospettiva di quattro puntate e qualche dubbio degli allora direttore generale Flavio Cattaneo e direttore di rete Fabrizio Del Noce. Poi il programma fu raddoppiato in corsa e per tenerlo in piedi « nacque il ripescaggio: avevamo finito i concorrenti». Il resto è storia della tv. Milly Carlucci rivendica «l'inclusività» di Ballando.

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo - Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica. 🔗continua a leggere

