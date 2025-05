Milly Alcock racconta il suo provino per Supergirl | Pensavo che avrei vomitato

Milly Alcock, star di House of the Dragon, svela le emozioni forti del suo provino per Supergirl: “Pensavo che avrei vomitato”. Un momento di vulnerabilità che mette in luce il peso delle aspettative nel mondo dello spettacolo. In un'epoca in cui i supereroi dominano il grande schermo, questo racconto è un invito a riflettere sul lato umano di chi li interpreta. Curiosi di scoprire come affronterà il ruolo di Kara Zor-El?

Milly Alcock è stata titubante nel rivelare molti dettagli sul suo imminente ruolo di Kara Zorl-El in Supergirl: Woman of Tomorrow, mentre era impegnata con la stampa per la nuova serie Netflix, Sirens, ma l’attrice di House of the Dragon è stata un po’ più disponibile – almeno riguardo alle sue esperienze nel periodo che ha preceduto l’ottenimento della parte – durante un’intervista con Elle.com. Milly Alcock ha rivelato di essersi vestita da Ragazza d’Acciaio per il suo provino insieme a “un’altra ragazza” (molto probabilmente Meg Donnelly ), ricordando la “paura assoluta” che ha provato quando ha saputo che avrebbe preso il volo come la nostra nuova Supergirl sul grande schermo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Supergirl nel film Superman? Milly Alcock risponde (o non risponde!)

Milly Alcock, interprete di Kara Zor-El in futuro nel nuovo DC Universe, si è lasciata sfuggire un’anticipazione sulla possibilità di un cameo di Supergirl nel film di James Gunn dedicato a Superman.

Milly Alcock racconta le sfide sul set di House of the Dragon: dall’ansia alla sindrome dell’impostore

Riporta ecodelcinema.com: Milly Alcock, giovane attrice australiana, racconta le pressioni affrontate sul set di House of the Dragon e la sua lotta con la sindrome dell'impostore, mentre si prepara a interpretare Supergirl.

Milly alcock racconta l’inizio difficile sul set di house of the dragon prima di supergirl

Secondo gaeta.it: Milly Alcock racconta a The Tonight Show con Jimmy Fallon un episodio imbarazzante sul set di House of the Dragon, mentre si prepara ai ruoli in Netflix Sirens e nel film Superman di James Gunn.

Supergirl, Milly Alcock ha quasi vomitato durante la prova del costume!

cinema.everyeye.it scrive: Milly Alcock sarà Kara Zor-El in Supergirl: Woman of Tomorrow. Una conquista per la giovane attrice a cui l'emozione stava giocando un brutto scherzo!